"على رأسها هاري كين".. قائمة بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن قائمة فريقه المسافرة إلى إنجلترا، لمواجهة فريق أرسنال الإنجليزي، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" في إنجلترا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة الفريق البافاري للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، دانييل بيرتز، زفن أولراتليتش.

خط الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، دي ليخت، رفائيل جوريرو، نصير مزراوي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: إيرك داير، جمال موسيالا، بافلوفيتش، لايمر، كيميتش، جورتيسكا.

خط الهجوم: "كومان، موتينج، هاري كين، جنابري، مولر، ماتياس تيل، ساني، زاراجوزا.

وكان فريق بايرن ميونخ تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة.