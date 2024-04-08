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"على رأسها هاري كين".. قائمة بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن قائمة فريقه المسافرة إلى إنجلترا، لمواجهة فريق أرسنال الإنجليزي، في إطار منافسات ربع نهائي .

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" في إنجلترا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة الفريق البافاري للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، دانييل بيرتز، زفن أولراتليتش.

خط الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، دي ليخت، رفائيل جوريرو، نصير مزراوي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: إيرك داير، جمال موسيالا، بافلوفيتش، لايمر، كيميتش، جورتيسكا.

خط الهجوم: "كومان، موتينج، هاري كين، جنابري، مولر، ماتياس تيل، ساني، زاراجوزا.

وكان فريق بايرن ميونخ تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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