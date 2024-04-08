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"رونالدو يقود العالمي".. تشكيل قمة الهلال ضد النصر بالسوبر السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الهلال اليوم، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.

ويدخل فريق النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد فتيل، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.
خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، أوتافيو مونتيرو.
خط الهجوم: ساديو ماني -

فيما جاء تشكيل فريق الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، على البليهي، كوليبالي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سافيتش.
خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلجادو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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