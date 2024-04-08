دكة بدلاء الأهلي في مباراة إنبي بالدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة إنبي.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره البترولي اليوم الاثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود الزنفلي - محمود متولي - أكرم توفيق - كريم الدبيس - كريم فؤاد - عمرو السولية - أحمد عبدالقادر - رضا سليم - وسام أبو علي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - كوكا - أفشة.

خط الهجوم:طاهر - موديست - كهربا.