تقييم الأفضل والأسوأ في مباراة الهلال ضد النصر بكأس السوبر السعودي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور نهائي كأس السوبر السعودي، بعد أن حقق الفوز على نظيره النصر.

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف أمام نظيره النصر، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس السوبر السعودي، أمس الإثنين.

وسجل هدفي الفوز لصالح الهلال أمام نظيره النصر، سالم الدوسري في الدقيقة 61 من صناعة سافيتش، ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 72 من صناعة ميشيل ديلجادو.

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فيما أحرز هدف النصر في المباراة ساديو ماني، في الدقيقة 90+9، بعد أن تم طرد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.

وحصل مالكوم لاعب الهلال على أعلى تقييم في مباراة الزعيم أمام النصر، بدرجة 8,4، وفقًا لموقع سوفا سكور.

فيما حصل محمد آل فتيل لاعب فريق النصر، على أسوأ تقييم في المباراة أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بدرجة 6,3.