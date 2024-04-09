موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على النصر في السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الهلال خطف الفوز من نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال القادمة

يواجه نادي الهلال فريق الاتحاد، في كلاسيكو سعودي مرتقب بنهائي كأس الدرعية 2024، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

و أفتتح سالم الدوسري لاعب الهلال هدف اللقاء الأول في الدقيقة 61 من زمن الشوط الأول بعد كسر التكتل الدفاعي للنصر.

الهلال لم ينتظر قليلًا، ولكن أضاف البرازيلي مالكوم هدفًا ثانيًا ليؤكد أحقيته في التقدم.

وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر إلى الطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على البليهي مدافع الهلال.

وقلص ساديو ماني جناح النصر النتيجة قبل دقيقة وحيدة فقط من نهاية المواجهة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

