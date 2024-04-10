5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل قمة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تطارد الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، قبل مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أزمة كبيرة، بسبب الغيابات التي ضربت صفوف فريقه قبل مواجهة الزمالك.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بتأكد غياب 5 لاعبين من الأهلي عن خوض مواجهة القمة أمام الزمالك، حيث يغيب إمام عاشور لاعب وسط الفريق والذي كان يعول عليه مارسيل كولر بشكل أساسي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف والتي ستبعده لفترة طويلة.

ويواصل اللاعب المالي أليو ديانج الغياب بعد جراحة الركبة التي خضع إليها الشهر الماضي.

ويغيب ايضا عن مواجهة الزمالك حارس الفريق محمد الشناوي، والذي أصيب رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وما زال في حاجة لفترة أكثر من شهر؛ من أجل العودة للمشاركة بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

ومؤخرا، حسين الشحات، إلى قائمة غيابات الأهلي الطويلة، بعدما خضع لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته بشرخ في عظام الوجه، عقب إصابته خلال مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ولن يتمكن ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي ، من خوض مباراة القمة أمام الزمالك، في ظل عدم تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض إليها في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويتقام مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل، الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.