التشكيل المتوقع لقمة الهلال والإتحاد في كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة العربية مساء اليوم الخميس إلى ملعب محمد بن زايد في الإمارات لمتابعة مباراة كأس السوبر السعودي والتي تجمع فريقي الهلال والإتحاد.

يدخل الهلال مباراة اليوم للتأكيد على تفوقه الكبير خلال الموسم الحالي وحصد لقب جديد لبطولة السوبر، بينما يأمل الإتحاد بالتتويج باللقب رغم النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم.

واستقر خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال على تشكيلة “الزعيم” التي يخوض بها مباراة اليوم.

تشكيل الهلال أمام الإتحاد في السوبر السعودي

ومن المنتظر ان يدفع خيسوس في مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – حسان تمبكتي - كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – ميشيل – صالح الشهري

على الجانب الآخر يعتمد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو على تشكيلته الأساسية أمام الهلال بعد فوزه في اللقاء الأخير على الوحدة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: مدالله العليان .. أحمد حجازي .. لويس فليبي .. فواز الصقور

الوسط: جوتا .. نجولو كانتي .. فرحة الشمراني .. رومارينهو

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله .. كريم بنزيما