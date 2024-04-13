شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف عن زينة العلمى لاعبة سيدات طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية رفع الإيقاف محلياً عن اللاعبة زينة العلمى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بعد التحقيق معها بعد الأزمة التى نشبت بينها وبين عماد نوار المدير الفنى للسيدات.

وتم تحويل زينة العلمى للتحقيق من قبل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بعد الشكوى التى تقدم بها المدير الفنى للمنتخب بعد الأزمة التى نشبت بينه بين اللاعبة بعد استبعادها من قائمة دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة.

من ناحية أخرى، يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الشمس مساء اليوم السبت، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

بينما يتنافس الزمالك مع وادى دجلة على الميدالية البرونزية، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة، والشمس على حساب الزمالك.

وتقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة وأسر اللاعبين.