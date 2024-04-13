شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الإسماعيلى أمام فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، إجراء بعض التغييرات فى تشكيل الإسماعيلى أمام مودرن فيوتشر، المقرر لها السابعة مساء غد الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

واستقر إيهاب جلال على الدفع بعماد حمدى في وسط الملعب بجانب هشام محمد وعمر الساعى لتعويض غياب محمد بيومى الذى يغيب عن المباراة، لتراكم الإنذارات بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام سموحة في المباراة التي فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

كما يفكر إيهاب جلال فى الدفع بأحمد الشيخ فى التشكيل الأساسى لمواجهة مودرن فيوتشر بعد الظهور بشكل مميز أمام سموحة وإحراز هدف الفوز بدلا من إيريك تراورى الذى لا يقدم المستوى المنتظر منه.

ويفاضل الجهاز الفني للدراويش بين الفلسطيني خالد النبريص وزياد فراج لقيادة هجوم الإسماعيلى أمام فيوتشر، بعد ظهور النبريص بمستوى مميز وتسجيل هدف في مباراة بورفؤاد الودية، مما يزيد من حظوظه للظهور الأول الرسمي مع الإسماعيلى بعد العودة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.