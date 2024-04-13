الامارات | أتلتيكو مدريد يقسو على النادي الكاتالوني.. كلمة السر غريزمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تضييق الخناق على ضيفه جيرونا الثالث، بفوزه عليه في مباراة قمة 3-1، السبت في المرحلة 31 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وبفوزه الثاني توالياً، رفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 65 لجيرونا الذي عاد إلى نتائجه المتقلبة بعد بداية موسم تاريخية للفريق المتواضع، كما ابتعد أتلتيكو في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق خمس نقاط موقتاً عن أتلتيك بلباو الخامس.

افتتح الفريق الكاتالوني التسجيل عبر نجمه الأوكراني أرتيم دوبفيك من مسافة قريبة (4). بيد ان تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتفضت، فعادل غريزمان من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ميغيل غوتييريس (34).

وقبل انتهاء الشوط الأول، منح الأرجنتيني أنخل كوريا فريق العاصمة التقدّم للمرّة الأولى برأسية من مسافة قريبة (45+6)، قبل ان يزرع غريزمان هدف الاطمئنان بتسديدة يمينية من وسط المنطقة محققاً الثنائية (50).

ورفع غريزمان رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، متفوقاً بهدف على كل من الإنكليزي جود بيلينغهام النجم الجديد لريال مدريد، مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في أتلتيكو ألفارو موراتا.

وكان أتلتيكو مدريد حقق نتيجة طيبة الأربعاء، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلتقيه إياباً الأسبوع المقبل.

ويحل ريال المتصدر (75 نقطة) في وقت لاحق على ريال مايوركا الخامس عشر، ووصيفه برشلونة (67) حامل اللقب على قادش الثامن عشر.