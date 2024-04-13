نجوم العالم يرفعون حظوظ منتخباتهم في كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات بطولة كوبا أمريكا، وستكون البطولة مليئة بالنجوم وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي سيقود منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبهم الغالي.وأمام منتخب الأرجنتين تحديات صعبة للتغلب عليها والتتويج مجددا بلقب كوبا أمريكا، ومن أبرز التحديات التي ستواجههم هو منتخب البرازيل ومنتخبا أوروجواي وكولومبيا اللذان صعدا بقوة أخيرا، إضافة إلى منتخب أمريكا والمكسيك، وكل شيء يبشر بأن هذه النسخة من البطولة ستكون مثيرة وجاذبة للانتباه، في ظل تواجد عدد من نجوم العالم. في التقرير التالي أبرز المنتخبات القادرة على المنافسة على لقب كوبا أمريكا:

منتخب فنزويلا

كان منتخب فنزويلا لسنوات كثيرة يتذيل ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية لكن أخيرا تألق فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث حقق الفوز على باراجواي وتشيلي وتعادل 1-1 مع البرازيل، وتعرض لخسارة واحدة في آخر 13 مباراة كانت أمام كولومبيا.

ويضم منتخب فنزويلا مزيجا جيدا من المواهب المخضرمة مثل سالومون روندون، وجوزيف مارتينيز، وداروين ماتشيس، وتوماس رينكون، إلى جانب النجوم يانجيل هيريرا ويفرسون سوتيلدو.

وأمام منتخب فنزويلا طريق سهل في بطولة كوبا أمريكا، حيث وقعوا في مجموعة تضم المكسيك والإكوادور وجامايكا.

منتخب كندا

لم يستفد منتخب كندا من تألقه في بطولة كأس العالم 2022، وظهر متراجعا قبل استضافتهم مونديال 2026.

واحتاج منتخب كندا إلى مباراة فاصلة للتأهل لبطولة كوبا أمريكا حتى بعد احتلالهم المركز الأول في تصفيات الكونكاكاف في الدورة الأخيرة.

ولدى منتخب كندا نجوم مميزة مثل ألفونسو ديفيز وجوناثان ديفيد، وقد وقعوا في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وتشيلي وبيرو.

منتخب جامايكا

فاجأ منتخب جامايكا نظيره الكندي بعد الخسارة أمامه بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي بطولة الكونكاكاف وانتصر في الإياب بنتيجة 3-2 ليتأهل إلى كوبا أمريكا بفضل الأهداف خارج الأرض.

منتخب جامايكا ملئ بالنجوم الجيدة، حيث يقود الفريق نجوم مثل ليون بيلي وديماراي جراي وميخائيل أنتونيو، وأيضا حارس المرمى أندريه بليك.

ووقع المنتخب مع المكسيك والإكوادور وفنزويلا، فى مجموعة كوبا أمريكا وقد ينجحوا فى تحقيق بعض النتائج الجيدة من هذه المجموعة.

منتخب البرازيل

قبل إصابة نيمار، كان منتخب البرازيل ينافس على الصدارة ولكن الإصابة الكارثية لنجم الفريق كانت بمثابة ضربة كبيرة لآمال السيليساو. ولا يزال لدى السيليساو الكثير من نجوم الهجوم الآخرين، ولكن لا يوجد أحد مثل نيمار، وأخيرا اكتشف منتخب البرازيل نجما آخر وهو إندريك، الذي يشبه بيليه فى طريقة تسجيله للأهداف وسجل هدفا في مرمى كل من إنجلترا وإسبانيا في مواجهات مارس الودية الأخيرة، وأعلن عن نفسه للعالم. ويفتقد منتخب البرازيل للعديد من مقومات النجاح قبل بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف ولكنهم يمتلكون الموهبة.

منتخب أوروجواي

كان لدى منتخب أوروجواي لفترة طويلة أقوى الشراكات الهجومية بين لويس سواريز وكافانى، ويبدو أن الفريق لديه بدلاء جاهزين للصعود وداروين نونيز، أحدث مواهب المنتخب وفريق ليفربول.

وكان شهر مارس سيئا على أوروجواى حيث تعادلوا 1-1 مع منتخب الباسك وخسروا 2-1 أمام كوت ديفوار ولكنهم كانوا بدون بعض اللاعبين الأساسيين.

ولديهم مجموعة شباب أمثال مانويل أوجارتي وفاكوندو بيليستري، في طريقهم للصعود، ويمنح فيديريكو فالفيردي ورونالد أراوخو، ثقة للمنتخب الأوروجويانى بالإضافة إلى المدرب الأسطوري مارسيلو بييلسا.

منتخب الإكوادور

سيجذب مويسيس كايسيدو، نجم فريق تشيلسي الاهتمام عندما يشارك في بطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية مع منتخب الإكوادور وقد تألق بداية من تصفيات كأس العالم حيث حقق المنتخب انتصارات على أوروجواي وبوليفيا وتشيلي، وتعادل مع كولومبيا وفنزويلا في عام 2023.

وخسر منتخب الإكوادور مباراة واحدة فقط من أصل تسعة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-0 أمام الأرجنتين، وفى شهر مارس حققوا الفوز على جواتيمالا ومن الواضح أن الإكوادور فريق جيد، لكن ليسوا في أعلى مستوى حاليا.

ووصل منتخب الإكوادور إلى الدور ربع النهائي في اثنتين من آخر ثلاث مشاركات له ببطولة كوبا، ولديهم أمل فى التقدم أكثر من ذلك بنسخة البطولة القادمة.

منتخب كولومبيا

بحلول الوقت الذي ستنطلق فيه بطولة كوبا أمريكا، سيكون قد مرت سنوات طويلة على إبهار جيمس رودريجيز، العالم في البرازيل عام 2014.

ولا يزال رودريجيز، يلعب ويتألق، وهو قائد منتخب كولومبيا ويبلغ من العمر 32 عاما ويمتلك المنتخب جيلا شابا من النجوم الصاعدين أمثال لويس دياز ولويس سينيسترا وجون دوران وياسر أسبريلا، بالإضافة إلى النجوم المخضرمين دافينسون سانشيز، وويلمار باريوس، رافاييل سانتوس بوري، وكوادرادو، وييري مينا، وسيكون لديهم مزيج جيد قد يقودهم للنجاح.

منتخب المكسيك

يمر منتخب المكسيك بمرحلة إعادة البناء بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس العالم بقطر، وخسر المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-0 أمام أمريكا في نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف مما يدل على مدى تراجع مستوى الفريق.

ويتمتع منتخب المكسيك بالمواهب الرائعة مثل إدسون ألفاريز، وسانتي جيمينيز، وهيرفينج لوزانو، ورغم ذلك قد يكون هذا أسوأ فريق للمكسيك منذ سنوات طويلة.

وأمامهم مهمة صعبة فى بطولة كوبا أمريكا، حيث وقعوا فى مجموعة تضم كلا من فنزويلا والإكوادور وجامايكا.

منتخب تشيلي

فاز منتخب تشيلي بكأس كوبا أمريكا مرتين سابقا لكن الجيل الذهبي للفريق التشيلي لم يعد كما كان من قبل ورغم أن أليكسيس سانشيز، لا يزال موجودا، ولكنه يبلغ من العمر 34 عاما، بالإضافة إلى فيدال صاحب الـ 36 عاما، وجارى ميديل، وتشارلز أرانجيز، وبرافو، الذي يبلغ من العمر 40 عاما.ويجب على المنتخب التشيلي بداية عصر جديد قائم على الشباب والتخلص من نجومه الحاليين بسبب ارتفاع عمرهم، ويمتلك منتخب تشيلي خمس نقاط فقط من ست مباريات فى تصفيات كأس العالم، وفازوا فى مباراة وخسروا الأخرى في المباريات الودية الأخيرة على كل من ألبانيا وفرنسا.

منتخب الأرجنتين

يعتبر المنتخب الأرجنتيني هو المرشح الأقوى للدفاع عن لقبه ببطولة كوبا أمريكا ولكنه خسر أمام الأوروجواي في نوفمبر الماضي، وهي أول هزيمة له منذ خسارته أمام المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، لكنه استعاد عافيته بفوز كبير على البرازيل.

وحتى بدون ميسي، نتيجة الإصابة ظهر منتخب الأرجنتين بمستوى جيد في المباريات الودية الأخيرة، حيث سحقوا السلفادور بنتيجة 3-0 وفازوا بنفس النتيجة على منتخب كوستاريكا.

وربما تكون بطولة كوبا أمريكا هي البطولة الأخيرة التي يرى فيها العالم ميسي في قمة مستواه، وبعد أن فاز المنتخب بألقاب كبرى متتالية في السنوات الثلاث الماضية، أصبح لديهم ثقافة الفوز وسينافسون بقوة على لقب البطولة هذا الصيف.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

ستكون بطولة كوبا أمريكا بمثابة اختبار كبير للنجوم الشابة الصاعدة فى منتخب أمريكا والذين غيروا النظرة إلى كرة القدم الأمريكية، وبطولة كوبا أمريكا هي فرصتهم الكبيرة التالية بعد كأس العالم لإظهار أن هذا الفريق قادر على النجاح.

وترك كريستيان بوليسيتش ورفاقه، علامة مميزة في نهائيات كأس العالم، حيث تأهلوا من مجموعتهم قبل أن يخسروا أمام هولندا في دور الـ16.

ويضم المنتخب الأمريكي حاليا مواهب كثيرة أكثر من أي وقت مضى في تاريخهم لكنهم سيحتاجون إلى إثبات قدرتهم على المنافسة على البطولات بقوة.