شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يدشنان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي هي: فيسبوك ، إنستجرام ، إكس

وتعرضت الصفحة الخاصة بحسام حسن للاختراق منذ أكثر من شهرين، وتم التواصل مع إدارة فيس بوك أكثر من مرة ومخاطبتهم بإيميلات رسمية عن طريق اتحاد الكرة ومنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.