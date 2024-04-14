شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو يد الأهلى يستعدون للسوبر الأفريقى بتدريبات مكثفة فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المدير الفنى الإسبانى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى على خوض لاعبيه تدريبات إضافية فى الجيم استعدادا لخوض مباراة نصف نهائى السوبر الأفريقى غدًا أمام بى إم سى الكونغولى.

‏‎ويعقد المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر (الخامسة بتوقيت القاهرة)، ثم يتوجه الفريق إلى الصالة لخوض المران الثاني في السادسة مساء بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت القاهرة.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

لاعبو الأهلي يواصلون التدريبات

تدريبات في الجيم للاعبى الأهلي

تدريبات لاعبى يد الأهلي استعدادًا لمواجهة بى إم سى الكونغولى