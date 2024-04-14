"بعد خسارة ليفربول وأرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأحد من الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 3 مواجهات مليئة بالإثارة والمفاجآت.



وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خسارة ليفربول من كريستال بالاس، وأرسنال من أستون فيلا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن

1.مانشستر سيتي - 73 نقطة

2.أرسنال - 71 نقطة

3.ليفربول - 71 نقطة

4.أستون فيلا - 63 نقطة

5.توتنهام - 60 نقطة

6.نيوكاسل - 50 نقطة

7.مانشستر يونايتد - 50 نقطة

8.وست هام - 48 نقطة

9.تشيلسي - 44 نقطة

10.برايتون - 44 نقطة

11.ولفرهامبتون - 43 نقطة

12.فولهام- 42 نقطة

13.بورنموث - 42 نقطة

14.كريستال بالاس- 33 نقطة

15.برينتفورد - 32 نقطة

16.إيفرتون - 27 نقطة

17.نوتنجهام - 27 نقطة

18.لوتون تاون - 25 نقطة

19.بيرنلي - 20 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 16 نقطة

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين، بمباراة تشيلسي وإيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساء.

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