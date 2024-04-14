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"بعد خسارة ليفربول وأرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأحد من الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 3 مواجهات مليئة بالإثارة والمفاجآت.


وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب ، بعد خسارة من كريستال بالاس، وأرسنال من أستون فيلا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن

1.مانشستر سيتي - 73 نقطة
2.أرسنال - 71 نقطة
3.ليفربول - 71 نقطة
4.أستون فيلا - 63 نقطة
5.توتنهام - 60 نقطة
6.نيوكاسل - 50 نقطة
7.مانشستر يونايتد - 50 نقطة
8.وست هام - 48 نقطة
9. - 44 نقطة
10.برايتون - 44 نقطة
11.ولفرهامبتون - 43 نقطة
12.فولهام- 42 نقطة
13.بورنموث - 42 نقطة
14.كريستال بالاس- 33 نقطة
15.برينتفورد - 32 نقطة
16.إيفرتون - 27 نقطة
17.نوتنجهام - 27 نقطة
18.لوتون تاون - 25 نقطة
19.بيرنلي - 20 نقطة
20.شيفيلد يونايتد- 16 نقطة

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين، بمباراة تشيلسي وإيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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