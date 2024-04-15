عبدالقادر يسجل أول أهدافه في الزمالك ويعود للتهديف بعد غياب 6 أشهر.. فيديو

سجل أحمد عبدالقادر لاعب الاهلي، هدف فريقه الأول في المباراة المقامة الآن أمام الزمالك، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأحرز عبدالقادر الهدف الأول لـ الاهلي في الدقيقة 74، من كرة عرضية استلمها من رضا سليم، وسددها يسار مرمى عواد.

وتشير النتيجة الآن إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

حيث سجل الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 45، بعد تمريرة رائعة من صانع الألعاب ناصر ماهر وضعته في انفراد بالمرمى، ليسكنها داخل شباك مصطفى شوبير.

يذكر أن آخر هدف لـ أحمد عبدالقادر في أفريقيا كان أمام سان جورج، بينما في الدوري المصري أمام البنك الاهلي في 29/6/2023.

تشكيل الاهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد – أنتوني موديست – طاهر محمد طاهر.

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تشكيل الزمالك لمواجهة الاهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري.