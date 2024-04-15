شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يتعادل للأهلى فى مرمى الزمالك بالدقيقة 73 والان مع تفاصيل الخبر

أحرز أحمد عبد القادر لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 73 المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، فى قمة الكرة المصرية المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

وتواجد على دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: سيف الجزيرى - زيزو- ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.