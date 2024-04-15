شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هجوم قوي من الأهلي بعد إدراك التعادل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية والنتيجة هي التعادل بهدف لمثله، ويُديرالمباراة تحكيمياً إبراهيم نور الدين.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين بسبب الحذر الشديد وشهدت الدقيقة السادسة أول خطورة من جانب الزمالك بعدما لعب عبد الله السعيد كرة طولية تصدى لها مصطفى شوبير برأسه لكن رامي ربيعة فشل في الأستحواذ على الكرة بشكل جيد ليتدخل زيزو وينفرد بحارس الأهلي قبل أن يُصحح ربيعة خطأه ويستخلض الكرة من بين أقدام زيزو.

استحوذ الزمالك على مجريات المباراة باحثاً عن هدف التقدم، وأجرى جوميز تغيير إضطراري للزمالك بنزول ماتياما بدلاً من زيزو الذي تعرض للإصابة في كرة رامي ربيعة ورغم تلقيه العلاج إلا إنه فشل في استكمال المشاركة ليضطر جوميز للدفع بـ ماتياما بدلاً منه في الدقيقة 16.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 21 ، وانقذ محمد عبد المنعم فرصة خطرة للزمالك.

احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك من مكان جيد أمام مرمى مصطفى شوبير سددها عبد الله السعيد بعيداً عن الشباك ، وواصل الأهلي الأداء المُتراجع وسط استحواذ من الزمالك وأسفر الضغط الزملكاوي عن هدف أبيض سجله سيف الجزيري في الدقيقة 45 مُستغلاً تمريرة جيدة من ناصر ماهر .

بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة ، لكن دون جدوى خاصة في ظل التراجع الواضح من جانب معظم لاعبي الفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بتغيير ثلايثي بنزول ، وسام ورضا سليم وعمرو السولية بدلا من موديست وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ، كما شارك الزناري بدلاً من أحمد فتوح في الزمالك.

سدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت بجوار القائم ، ورد الزمالك بهجمة خطرة عن طريق سيف الجزيري لكن عبد المنعم تدخل وأنقذ الموقف وحدث احتكاك من جانب عبد المنعم ضد الجزيري ليُشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء لعبد المنعم في الدقيقة 50.

تعرض الجزيري للعرقلة داخل منطة جزاء الأهلي واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك قبل أن يلجأ ابراهيم نور الدين لتقنية الفار التي الغت ضربة الجزاء وأكدت أن اللعبة كانت تمثيل من الجزيري في الدقيقة 56.

وشارك محمد شحاتة بدلا من عبد الله السعيد وأحمد سيد نيمار بدلاً من أحمد حمدي في الدقيقة 65 ، وسيطر الأهلي على وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقة وشارك أحمد عبد القادر في الدقيقة 70 بدلاً من محمد هاني.

نزول عبد القادر ساهم في زيادة قوة الأهلي هجومياً وسجل عبد القادر هدف التعادل في الدقيقة 74 حيث سدد كرة قوية من تمريرة رضا سليم.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956