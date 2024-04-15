شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الأهلي بالقمة 127 والان مع تفاصيل الخبر

ارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة من لعب 15 مباراة، بينما يأتي إنبي والمصري في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 28 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.



جدول ترتيب الدوري المصري

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين؛ بسبب الحذر الشديد وشهدت الدقيقة السادسة أول خطورة من جانب الزمالك بعدما لعب عبد الله السعيد كرة طولية تصدى لها مصطفى شوبير برأسه لكن رامي ربيعة فشل في الاستحواذ على الكرة بشكل جيد، ليتدخل زيزو وينفرد بحارس الأهلي قبل أن يُصحح ربيعة خطأه ويستخلض الكرة من بين أقدام زيزو.

استحوذ الزمالك على مجريات المباراة باحثاً عن هدف التقدم، وأجرى جوميز تغييرا اضطراريا للزمالك بنزول ماتياما بدلاً من زيزو الذي تعرض للإصابة في كرة رامي ربيعة ورغم تلقيه العلاج إلا أنه فشل في استكمال المشاركة ليضطر جوميز للدفع بـ ماتياما بدلاً منه في الدقيقة 16.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 21، وانقذ محمد عبد المنعم فرصة خطرة للزمالك.

احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك من مكان جيد أمام مرمى مصطفى شوبير سددها عبد الله السعيد بعيداً عن الشباك ، وواصل الأهلي الأداء المُتراجع وسط استحواذ من الزمالك وأسفر الضغط الزملكاوي عن هدف أبيض سجله سيف الجزيري في الدقيقة 45 مُستغلاً تمريرة جيدة من ناصر ماهر .

بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة، لكن دون جدوى خاصة في ظل التراجع الواضح من جانب معظم لاعبي الفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بتغيير ثلايثي بنزول، وسام ورضا سليم وعمرو السولية بدلا من موديست وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، كما شارك الزناري بدلاً من أحمد فتوح في الزمالك.

سدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت بجوار القائم، ورد الزمالك بهجمة خطرة عن طريق سيف الجزيري لكن عبد المنعم تدخل وأنقذ الموقف وحدث احتكاك من جانب عبد المنعم ضد الجزيري ليُشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء لعبد المنعم في الدقيقة 50.

تعرض الجزيري للعرقلة داخل منطة جزاء الأهلي واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك قبل أن يلجأ ابراهيم نور الدين لتقنية الفار التي الغت ضربة الجزاء وأكدت أن اللعبة كانت تمثيل من الجزيري في الدقيقة 56.

وشارك محمد شحاتة بدلا من عبد الله السعيد وأحمد سيد نيمار بدلاً من أحمد حمدي في الدقيقة 65، وسيطر الأهلي على وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقة وشارك أحمد عبد القادر في الدقيقة 70 بدلاً من محمد هاني.

نزول عبد القادر ساهم في زيادة قوة الأهلي هجومياً وسجل عبد القادر هدف التعادل في الدقيقة 74، حيث سدد كرة قوية من تمريرة رضا سليم، ودفع جوميز بـسيف فاروق جعفر بدلاً من ناصر ماهر.

رغم سيطرة الأهلي سجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق سيف الجزيري مُستغلاً "دربكة" دفاع الأهلي في الدقيقة 87، وشارك كهربا في الدقيقة 90 بدلاً من أحمد نبيل كوكا.

حاول الفريقان التسجيل في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف.