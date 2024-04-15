الزمالك يحسم القمة بثنائية في شباك الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم الزمالك مباراة القمة بفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين.

والتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

ودخل الأهلي مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما تواجد الزمالك في المركز الثاني عشر، ولديه 18 نقطة.

تقدم الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، تمكن البديل أحمد عبدالقادر من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 74.

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وفي الدقيقة 87، تمكن الزمالك من إحراز الهدف الثاني عن طرق سيف الدين الجزيري.

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وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة ويتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوض 13 مباراة، له 4 مباريات مؤجلة.

وعلى الجانب الآخر، يبقى الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، وله 6 مباريات مؤجلة.

وبدأ الأهلي مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر.

وبدأ الزمالك مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري.