شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: كولر أهدى الزمالك الفوز.. والجزيرى أنقذ جوميز من سيل انتقادات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عادل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامج استوديو الرياضة الذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر على تلفزيون الخليج 365، تحمُّل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الخسارة أمام الزمالك اليوم بالتشكيل الغريب الذي بدأ به اللقاء.

وقال عادل، إن جوميز المدير الفني للزمالك، أجرى تغييرات عجيبة بخروج عبد الله السعيد، ومن بعده ناصر ماهر، مما منح السيطرة التامة للأهلي على معظم مجريات الشوط الثاني.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لو كان حكم المباراة أجنبيا لطرد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، بعد تعديه على سيف الجزيري بدون كرة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة، احتل بها المركز العاشر، وبنفس الرصيد جاء الأهلي في المركز التاسع لجدول الدوري المصري.