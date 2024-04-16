كولر يتذوق طعم الهزيمة أمام الزمالك في القمة للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، من نادي الزمالك، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى، التي يتلقاها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من نظيره الزمالك، في اللقاء الخامس له أمام الفارس الأبيض.

وسبق لكولر خوض 4 مباريات من قبل أمام نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز فيهم.

وكان اللقاء الأول الذي خاضه السويسري أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي أقيم يوم 28 أكتوبر 2022، وانتهى بنتيجة هدفين دون مقابل للمارد الأحمر.

والمواجهة الثانية لكولر أمام الزمالك، كانت في مباراة الدور الأول ببطولة الدوري المصري للموسم الماضي 2022-2023، وانتهت بثلاثية نظيفة للنادي الأهلي.

وجاء اللقاء الثالث لكولر أمام الزمالك، في الدور الثاني ببطولة الدوري في العام الماضي، وانتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للنادي الأهلي.

وآخر فوز للنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسل كولر، كان في مارس الماضي، في لقاء نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وانتهى بنتيجة هدفين دون مقابل.