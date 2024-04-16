موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة قاسية في الدوري المصري أمام الزمالك بهدفين لهدف على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي مساء السبت المقبل في تمام الثالثة مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بالفوز ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مازيمبي على حساب يانج أفريكانز في ربع النهائي.