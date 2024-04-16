ناصر ماهر يغازل جمهور الزمالك بعد الفوز على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى، بهدفين مقابل هدف.

ونشر ناصر ماهر عبر صفحته بموقع إنستجرام صورة لجمهور الزمالك خلال مباراة الأمس وعلق عليها "جمهور الزمالك جميل ومحترم مختلف ممتع شكرا على دعمكم والله مبسوط لفرحتكم".

وقدم ناصر ماهر تمريرة سحرية إلى سيف الجزيري والتي جاء منها الهدف الأول في مرمى الأهلي في الدقيقة 44 من عمر الماراة.

يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .