تعرف على مكاسب الأهلى والزمالك حال حصد لقب السوبر الأفريقى لليد

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تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين قطبى الرياضة المصرية، الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فى نهائى السوبر الأفريقى بمدينة وهران بالجزائر.

ويمتلك القطبان دوافع كبيرة لحصد اللقب الأفريقي، ويرصد الخليج 365 فى التقرير التالى مكاسب الأهلى والزمالك حال حصد لقب السوبر الأفريقى لليد الليلة.

التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

يسعى كلا القطبين لحصد اللقب، حيث يتأهل الفائز إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" 2024 فى النسخة المقبلة

دفعة معنوية قبل بلاى أوف نهائى دورى المحترفين

كما أن حصد هذا اللقب يعطى الفائز دفعة معنوية قبل بلاى أوف نهائى دورى المحترفين لهذا الموسم، والمحدد له يومى 17 و21 مايو المقبل و24 حال اللجوء لمباراة فاصلة.

الزمالك يبحث عن اللقب الثامن والأهلى يسعى للاحتفاظ باللقب وحصد النجمة الرابعة

فيما يطمح فريق الزمالك للوصول إلى اللقب الثامن على صعيد السوبر الأفريقى، حيث توج باللقب من قبل 7 مرات، وفى المقابل يطمح الأهلى فى الوصول للنجمة الرابعة فى تاريخه والإحتفاظ باللقب حيث حصد لقب النسخة الأخيرة.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي - أحمد حسام - عبد الله إمام - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.