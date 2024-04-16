"ربك ما بيسيبش".. رضا عبدالعال يفتح النار على كولر ويكشف سر اختفاء بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بعد الخسارة من الزمالك أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي أمس الإثنين من الزمالك، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قال رضا عبدالعال: "من يوم ما لعبنا كورة، عمرنا ما حصلنا قبل يوم الماتش على راحة من المدرب، وهذا ما فعله كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وشيء غريب بصراحة".

أضاف: "كولر أدى للاعبين استهتار وتعالي على المباراة، وأن الزمالك في أيدينا ونكسبه في أي وقت وفي أي مكان".

أكمل: "الزمالك مكنش جامد أوي في المباراة، ولكن ربك ما بيسيبش، عشان عنجهية وغرور كولر، اللي من الماتش اللي فات لايص ووسام أبو علي المباراة اللي فاتت أمام زد أنقذك".

أوضح: "يعني وسام أبو علي ينزل الماتش اللي فات يتألق ويحرز هدف الفوز، وأنت تيجي في مباراة قوية زي الزمالك تبدأ بموديست، أنا نفسي أعرف كولر شايف أيه في موديست احنا مش شايفينه، ده لو سألت أي واحد من الجماهير هيقولك أنا بلعب أحسن منه، عيب أي اللي بيحصل ده، أنا أطلع ناشئ أفضل من الصبر على اللاعب ده".

وتابع: "كولر بتاع لقطة وبيغير من اللاعبية، والدليل على كدا لما قعد إمام عاشور في مباراة صنداونز، طب عاوز أسأل فين بيرسي تاو؟ محدش يعرف عنه حاجه واختفى ليه، كل ده عشان في مباراة سيمبا قام سخن والراجل مرديش ينزله وبعدين اللاعب رفض النزول".

وأتم تصريحاته: "أي مدرب في أكاديمية أفضل من كولر، ده الزمالك ضيع فوز بأكثر من 6 أهداف، ومصطفى شوبير أنقذ الأهلي من فضيحة".

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