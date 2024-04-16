الامارات | وفاة هولتسنباين نجم منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1974

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء وفاة مهاجمه السابق بيرند هولتسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع ألمانيا عام 1974 عن عمر يناهز 78 عاما.

وأضاف النادي في بيان أن هولتسنباين توفي أمس الاثنين محاطا بأسرته.

وكان هولتسنباين ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم على أرضها، وأحرز كأس ألمانيا ثلاث مرات مع فرانكفورت وأيضا كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.

وسجل رقما قياسيا للنادي بلغ 215 هدفا في 532 مباراة رسمية مع فرانكفورت بين عامي 1967 و1981.

وقال أكسل هيلمان الرئيس التنفيذي للنادي في بيان «كان لبيرند تأثير كبير على أينتراخت لما يقرب من 60 عاما، لقد كان جزءا من الجيل الذهبي في السبعينات الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1980، وكان نائبا لرئيس النادي في بداية التسعينات. بيرند لا يمثل واحدا من أكبر رموز النادي فحسب، بل زميلا مخلصا وصديقا عزيزا».