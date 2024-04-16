الامارات | نوير وساني يعودان لبايرن قبل مواجهة أرسنال بدوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعززت صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بعودة حارس مرماه المخضرم مانويل نوير، ونجمه ليروي ساني، قبل لقاء الفريق المرتقب ضد ضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويلتقي بايرن مع أرسنال غدا الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يسعى الفريق الألماني لـ"إبقاء موسمه حيا" من خلال الصعود للدور قبل النهائي ومن ثم مواصلة مشواره في المسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن انتهى بتعادل 2 / 2 مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك، ليتأجل حسم الصعود للقاء الإياب الذي يقام على ملعب (أليانز أرينا).

ويخشى بايرن الخروج دون ألقاب هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) وريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا.