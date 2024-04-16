اخبار الرياضه

الامارات | نوير وساني يعودان لبايرن قبل مواجهة أرسنال بدوري الأبطال

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نوير وساني يعودان لبايرن قبل مواجهة أرسنال بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعززت صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بعودة حارس مرماه المخضرم مانويل نوير، ونجمه ليروي ساني، قبل لقاء الفريق المرتقب ضد ضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويلتقي بايرن مع أرسنال غدا الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة لكرة القدم، حيث يسعى الفريق الألماني لـ"إبقاء موسمه حيا" من خلال الصعود للدور قبل النهائي ومن ثم مواصلة مشواره في المسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن انتهى بتعادل 2 / 2 مع متصدر الممتاز آنذاك، ليتأجل حسم الصعود للقاء الإياب الذي يقام على ملعب (أليانز أرينا).

ويخشى بايرن الخروج دون ألقاب هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) وريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا