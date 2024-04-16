شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يجتمع بوفد فيفا وكاف لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ، لليوم الثاني علي التوالي بوفد فيفا وكاف لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات وفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات .

وشهد الاجتماع مناقشة بعض البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهبين خلال الفترة المقبلة.

ضم وفد فيفا كل من دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف وعمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي أفريقيا وشرق آسيا.