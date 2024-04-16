دورة برشلونة: عودة ناجحة من الإصابة لنادال

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : حقق أسطورة كرة المضرب الإسبانية رافايل نادال عودةً ناجحةً إلى الملاعب بفوزه السهل على الإيطالي فلافيو كوبولي المصنّف 62 عالمياً 6- 2 و6 - 3 الثلاثاء على مدى ساعة و25 دقيقة في الدور الأول من دورة برشلونة (500) في كرة المضرب.

ولم يخض نادال الفائز بـ22 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام، أية مباراة منذ دورة بريزبين الأسترالية في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما اصيب في وركه. كما غاب عن معظم فترات عام 2023.

وقال نادال لشبكة "تي في اي" الإسبانية "إنها بداية جيدة. عندما تعود (إلى الملاعب) لا يمكنك تبديد الشكوك في يوم واحد لا سيما من الناحية البدنية".

وأضاف "أعتقد أنه دورٌ أول جيد. لقد ارتكب منافسي بعض الأخطاء وأنا لعبت كما يجب أن ألعب".

ويحمل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة برشلونة مع 12 لقباً.

وتقدم نادال 4 -1 في المجموعة الأولى قبل أن يفوز بها 6 - 2 كاسراً إرسال منافسه مرتين، وجاء سيناريو المجموعة الثانية مماثلاً تقريباً قبل أن يحسمها 6- 3.

ويأمل نادال الاستعداد بشكل جيد لبطولة رولان غاروس المقررة الشهر المقبل والتي يحمل لقبها 14 مرة (رقم قياسي).

ويلتقي نادال (37 عاماً) في الدور الثاني مع الأسترالي اليكس دي مينور.

روبليف.. نتائج مخيبة

في المقابل، واصل الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة بسقوطه أمام الأميركي المغمور براندون ناكاشيما 4 - 6 و6 -7 (6 - 8) الثلاثاء في الدور الأول من دورة برشلونة (500) لكرة المضرب.

وكان روبليف المصنف ثانياً في هذه الدورة، خرج من دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي عند الحاجز الأول أيضاً بخسارته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 - 4 و6 - 4، وكذلك فعل بعد هزيمته في مباراته الافتتاحية أمام التشيكي توماش ماخاتش في ميامي، ثم خسارته أمام مواطن الأخير ييري ليهيتشكا في دور الـ32 في إنديان ويلز.

وحسم الأميركي المصنّف 87 المجموعة الأولى عندما كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع.

وفي المجموعة الثانية سنحت أمام ناكاشيما 4 فرص لحسم النتيجة لكن روبليف أنقذها جميعها قبل أن يفوز الأميركي بالمباراة بعد جولة فاصلة.