هل تتأجل مباراة الهلال ضد العين مجددًا؟

تحدث عقيل العقيل، خبير الطقس، عن وجود إمكانية لتأجيل مباراة الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

وكان قد أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتأجيل مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقرر تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن اللقاء في استضافة العين الإماراتي.

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وقال خبير الطقس في تصريحات له: “لا يوجد احتمال لتأجيل اللقاء مجددًا لأن الحالة المطرية ستنتهي صباح الغد”.

وتقرر أن تقام مباراة الهلال ضد العين، غدًا الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.