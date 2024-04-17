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"ريمونتادا".. منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره موريتانيا بنتيجة 7-6، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.

وقلب الفراعنة هزيمتهم 3-1 في شوط المباراة الأول، للفوز 7-6 على موريتانيا.

وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر متصدرا للمجموعة بعد الفوز على ليبيا وناميبيا وموريتانيا، ليواجه أنجولا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.

وبدأ مدرب الفراعنة "جهاد عرفة" المباراة بالتشكيل التالي: جمال عبد الناصر - مصطفى عيد - محمد طلعت - محمد سعيد - محمد كوكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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