"رغم توديع دوري الأبطال".. أتليتكو مدريد يضمن الصعود إلى كأس العالم للأندية 2025



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ضمن فريق أتليتكو مدريد الإٍباني الصعود إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم الهزيمة في الدور ربع النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم.

وتلقى فريق أتليتكو مدريد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين من فريق بروسيا دورتموند الألماني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن أتليتكو مدريد من الصعود إلى كأس العالم للأندية 2025 بنسختها الجديدة، مستغلاً هزيمة برشلونة اليوم من باريس سان جيرمان وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت الفرصة الوحيدة للفريق الكتالوني للمشاركة في البطولة، هي التتويج بلقب دوري الأبطال في النسخة الحالية.

وتلعب بطولة كأس العالم في للأندية بنظامها الجديدة، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى في التاريخ.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة النادي الأهلي باعتباره الممثل الوحيد للكرة المصرية، في هذه النسخة من البطولة، باعتباره بطل دوري الأبطال في نسختي 2021، 2023.

وجاءت الفرق الأوروبية التي ضمن الصعود إلى مونديال الأندية 2025، كالتالي "ريال مدريد، تشيلسي، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بنفيكا، بورتو، يوفينتوس وأتليتكو مدريد"، ويتبقى مقعد واحد فقط لقارة أوروبا في مونديال الأندية (11 من أصل 12".

وتأهل من قارة أمريكا الجنوبية ثلاث فرق من أصل 6، وهم " بالميراس، فلامينجو، فلومينينسي".

وعن قارة أفريقيا تأهل فريقان من أصل أربع فرق وهو "الأهلي المصري والوداد المغربي".

وحجز فريقان من قارة آسيا الصعود وهم "الهلال السعودي وأوراوا الياباني"، ويتبقى مقددين ليكتمل عدد ممثلي القارة الصفراء في المونديال.

وحسم 3 فريق من أمريكا الشمالية تأهلهم من أصل 4، وهم "مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون".

وقارة أوقيانوسيا يمثلها في البطولة فريق واحد، والذي حجز مقعده فريق أوكلاند سيتي.