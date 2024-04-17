شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما للبنك والطلائع والعمراوى لإنبى والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأربعاء في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصرى (دورى nile).

ويدير صبحي العمراوي مباراة إنبي والداخلية ويعاونه يوسف البساطي وحاتم علم، وحسني بسطان حكما رابعا والسيد شعبان للفيدو، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو مساعد.

وفي مباراة أخرى، يدير عاطف حسين مباراة الجونة وسموحة ويعاونه رجب محمد ومصطفى حسين، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكما للفيديو، وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.

كما يدير محمد معروف مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويعاونه عدي عيد وعمرو جمعة، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، وطاقر مجدي حكما للفيديو، وأحمد جمال حكم فيديو مساعد.