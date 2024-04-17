مدرب النصر الليبي: حققنا مكاسب عديدة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى داميان أرودوندو، المدير الفني لفريق النصر الليبي للكرة الطائرة، سعادته بعد الفوز على وداد تلمسان الجزائري بنتيجة 3-0 ضمن بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

وقال المدرب الأرجنتيني أنه واجه صعوبات خلال الاستعداد لمواجهة الفريق الجزائري بسبب ضيق الوقت، عقب مواجهة مولودية بوسالم التونسي يوم الاثنين والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأكد أنه عقد محاضرة مع لاعبيه صباح يوم المباراة للتحدث حول أخطاء المباراة الماضية ودراسة نقاط قوة وضعف الفريق الجزائري، وطلبت منهم التركيز في المباراة وتفادي الأخطاء واستغلال نقاط ضعف المنافس.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه يسعى خلال المباريات المقبلة لإشراك جميع اللاعبين لتجنب الإرهاق وتجهيزهم للأدوار الإقصائية المقبلة.

واختتم داميان حديثه أن فريق النصر يشارك في البطولة الإفريقية بعد غياب 20 عام، وحقق مكاسب فنية عديدة، وهذه هي التجربة الأولى لجميع اللاعبين وفرصة جيدة من أجل اكتساب خبرات.

الأهلي يواجه الأسمنت الإثيوبي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الأسمنت الإثيوبي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وأدى الفريق مرانًا خفيفًا صباح اليوم، حيث عقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين، قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الأسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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