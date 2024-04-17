شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخضع لفحوصات طبية فى الزمالك بعد إصابة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية اليوم، لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة القمة امام الأهلى أول أمس الاثنين.

وتعرض زيزو لإصابة فى القدم خلال مباراة الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وغادر زيزو ملعب المباراة مصابا وخضع لفحوصات وأشعة عادية إلا أن التورم منع خضوعه لإشعة أمس للاطمئنان على الأربطة، إلا أنه سيخضع للفحوصات اليوم بعد زوال التورم.

وحرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على الاطمئنان على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.