صيد الدقى يفوز على البطل الاوليمبى فى بطولة كأس المنطقة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 13سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق البطل الاوليمبى بنتيجة 13/22 فى اللقاء الذى اقيم ضمن منافسات الدور التمهيدى ببطولة كأس المنطقة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين كريم مصطفى،ادم احمد،عمر محمد،عمر جمال الدين،عمر صيام،مصطفى تامر،زياد ياسر،صلاح الدين عبد المحسن،عمر عبد الحكيم،معز احمد،امن رضوان،ادم رضوان،ياسين ياسر،عمر ايهاب،عمر الخياط،عبد الله هانى،محمد هشام،يوسف لؤى،عاصم احمد،احمد سامى،جورج رامى،محمود الحفناوى،اسر سامح،يوسف ايهاب،يوسف شريف،ياسين يحيى.

الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز وائل الطنانى،نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،مشرف فنى تامر معوض،مدرب الفريق سيد عبد العليم،مدير ادارى على الخطيب،ادارى ابراهيم جمال،علاج طبيعى دكتور حسين فهمى،معاون محمد محمود.