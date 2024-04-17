بعد إعلان قائمة المسافرين.. 8 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر السبت المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، قائمة اللاعبين الذين غادروا القاهرة منذ قليل في طريقهم إلى الكونغو، لخوض مباراة مازيمبي.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة مازيمبي 8 لاعبين لأسباب مختلفة، بينهما الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

وفي المقابل يغيب الخماسي حسين الشحات وإمام عاشور ومحمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة، ومروان عطية لعدم الجاهزية بعد الإصابة في مباراة زد

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وعلي معلول وكريم الدبيس.

الوسط: كريم فؤاد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو بيرسي تاو.

الوسط: محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو علي ومويست.

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