شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile".

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل

خط الدفاع .. محمود الجزار، أيمن اشرف، عاصم صلاح، محمد بسيونى

خط الوسط .. محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال، ابراهيم حسن

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى .. حسن شاهين، محمود قاعود، احمد مدبولى، احمد النادرى، سيرجى اكا، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، جريندو، عماد فتحى

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود شعبان.

خط الدفاع .. خالد سطوحى ، حسن مجدى ، أحمد متعب ، عمر طارق.

خط الوسط .. حميد ماو ، فريد شوقى ، يسرى وحيد .

الهجوم .. عبد الرحمن "شيكا" ، عمر السعيد ، موسى دياورا.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.