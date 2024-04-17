أستون فيلا يسعى للتأهل للمربع الذهبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى أستون فيلا الإنجليزي إلى ضمان مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما يحل ضيفا على ليل الفرنسي في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وقد انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بفوز أستون فيلا 2 / 1، لكن تلك النتيجة لن تضمن له التأهل إلا مع صافرة نهاية مباراة الإياب في ملعب ليل، اليوم.

وحقق أستون فيلا فوزا مهما على مضيفه أرسنال بهدفين دون رد، الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، ليثبت أقدامه على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويؤكد صحوة الفريق تحت قيادة مديره الفني الإسباني يوناي إيمري.

وسيحاول إيمري نقل تفوق أستون فيلا المحلي إلى المستوى القاري، حيث يضمن له التعادل أو الفوز بأي نتيجة العبور للدور المقبل، لكن ليل الفرنسي سيتشبث بآماله في الصعود للمربع الذهبي.

ويحتل ليل المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط خلف موناكو صاحب المركز الثالث والذي يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد تشكل الهزيمة بهدف مقابل اثنين في مباراة الذهاب في إنجلترا، مشكلة كبيرة بالنسبة لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، والذي يسعى لتجاوز عقبة أستون فيلا، وكذلك التركيز على الصعود لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يلتقي مع موناكو في منافسة على المركز الثالث بالمسابقة المحلية.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، يسعى أولمبياكوس اليوناني للحفاظ على فوزه ذهابا على فناربخشة التركي 3 - 2، من أجل بلوغ المربع الذهبي من المسابقة.

على الجانب الآخر سيكون الفريق التركي مطالبا بتحقيق الفوز، وذلك بعد خسارته للقب كأس السوبر قبل نحو أسبوعين أمام غلطة سراي في مباراة انسحب فيها فناربخشة بعد 3 دقائق فقط من انطلاقها بسبب اعتراضه على قرارات الاتحاد التركي.