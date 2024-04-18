شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يكرم حسام حسن ويمنحه شعار النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، على تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على هامش مباراة إنــبى والداخلية باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأهدى الشريعى درع نادى إنبى للتوأم، متمنياً للجهاز الفنى المصرى خالص التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، حيث حمل درع نادى إنبى شعار (كلنا فى ظهرك يا عميد).

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.