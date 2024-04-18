شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث استضاف فريق الجونة نظيره سموحة، بينما التقى البنك الأهلى مع طلائع الجيش وواجه إنبى فريق الداخلية.

طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلى بهدف فى دورى Nile .. فيديو

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

إنبى يتعادل مع الداخلية 0 - 0 بدورى NILE

تعادل فريقا إنبى والداخلية سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

الجونة يفوز على سموحة بهدف دون رد بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".