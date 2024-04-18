الاتحاد السعودي يصدر بيانًا رسميًا تعليقًا على تأجيل مباراة الهلال ضد الاهلي

أصدر نادي الاتحاد، بيانًا رسميًا للتعليق على قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتأجيل مباراة الهلال ضد الاهلي، في بطولة دوري روشن.

وكانت رابطة الدوري السعودي، قد أعلنت رسميًا تعديل موعد مباراة الهلال ضد الاهلي، لتقام يوم 6 مايو، بدلًا من 19 أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

جاء ذلك بعد أن أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بتأجيل مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي جمعت بين الهلال والعين الإماراتي، أمس الأربعاء.

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وجاء بيان اتحاد جدة على النحو التالي:

إشارة إلى قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري بتأجيل لقاء ناديي الأهلي والهلال الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل 2024م ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024م.

حيث إن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

والجدير بالذكر بأن نادي الاتحاد سبق وأن طلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته الدورية خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريق خمس مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة بالرغم من موافقة نادي ضمك إلا أن طلب نادي الاتحاد قوبل بالرفض بحجة عدم توفر وقت في الروزنامة.

وعليه فإن نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقاً ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات.