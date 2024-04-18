"يصنع التاريخ".. رقم قياسي لمانويل نوير في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على حساب نظيره أرسنال الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ونجح حارس بايرن ميونخ مانويل نوير في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة اليوم، ليدخل تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، كأكثر حارس حفاظاً على نظافة شباكه في تاريخ البطولة.

وبات الحارس الألماني، أكثر حارس في تاريخ دوري أبطال أوروبا حفاظاً، على نظافة شباكه في البطولة برصيد 58 مباراة دون تلقي أي أهداف، متخطياً الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ 57 مباراة.

ويأتي في المركز الثالث بقائمة أكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكه في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 52 مباراة.

واحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنجم الألماني، بنشر صور له عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً معلقاً عليها: "رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا.. مانويل نوير يصنع التاريخ".