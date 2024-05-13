"سلوفيني".. الكشف عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين، عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن من سيدير المباراة تحكيمياً، هو الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين، فيما نجح فريق بروسيا دورتموند في تخطي فريق باريس سان جيرمان، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

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