الاتحاد السعودي يستهدف ضم الحارس تير شتيجن

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم أعينها على الحارس الألماني تير شتيجن من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل ضمن خطة دعم صفوف الفريق الأول.

وقال صحيفة المدينة في تقرير لها اليوم: " عقد مسؤولو نادي الاتحاد اجتماعًا مع مايكل ايمينالو المدير الرياضي لدوري المحترفين السعودي من أجل التعاقد مع تير شتيغن صاحب الـ 31 عامًا ".

واستقرت إدارة شركة نادي الاتحاد على التعاقد مع الألماني تير شتيغن حارس برشلونة، ليكون الحارس الأساسي للفريق في ظل تراجع مستوى الحارس عبدالله المعيوف وإصابات ماسيلو جروهي المتكررة.

فرص و سيناريوهات تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

سقط فريق الهلال السعودي في فخ الهزيمة على يد العين الإماراتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

فرص تأهل الهلال إلى نهائي آسيا :

1 – فوز الهلال على العين بفارق 3 أهداف أو أكثر

2 – الفوز بفارق هدفين يدفع الفريقين إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح حال استمرار النتيجة.

3 – أي نتيجة أخرى سيتأهل فريق العين للمباراة النهائية

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.