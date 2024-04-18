كولر يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام مازيمبى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تغيير طريقة لعب فريقه فى مباراته أمام مازيمبى الكونغولى عصر السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل صعوبة المباراة والأجواء التى ستقام بها، بخلاف رغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة فى القاهرة.

ويفكر كولر فى اللعب بثلاثى يجيد الأدوار الدفاعية فى منطقة وسط الملعب مثل أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وعمرو السولية، أو اللعب بثلاثي فى قلب الدفاع، بحيث يدفع بمحمود متولي كـ"ليبرو" مع محمد عبد المنعم ورامى ربيعة، لغلق الملعب أمام بطل الكونغو.

وينوى كولر لعب مباراة دفاعية مع الاعتماد على الارتداد السريع فى نقل الكرة فى ظل صعوبة الأجواء التى ستواجه فريقه فى تلك المباراة، على أن يعتمد على لاعبين يجيدون الارتداد السريع فى الجناحين مثل بيرسى تاو ورضا سليم أو طاهر محمد طاهر.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجارى.