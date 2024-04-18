شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن دى جى إس بى الكونغولى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 26 / 21 فى إطار افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.
وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى الفوز على نظيره فريق دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 29 /20 فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى ليحصد البرونزية.
ويضم فريق سيدات اليد بالأهلى كلاً من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.
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