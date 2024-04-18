شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية محمد صبحى لحراسة عرين الزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى لنادى الزمالك جاهزية محمد صبحى وتعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا بمزق فى العضلة الضامة.

وأصبح اللاعب جاهزا طبيا للمشاركة مع الفريق فى مباراته المقبلة أمام دريمز الغانى، بنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية للفريق أمس الأربعاء.

وتعرض محمد صبحى للإصابة خلال أحد تدريبات الفريق، وخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بمزق فى العضلة الضامة، وتغيب على إثرها عن مبارايات الفريق أمام مودرن فيوتشر بالكونفيدرالية، والاتحاد السكندرى والأهلى بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.