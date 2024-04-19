شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن إصابة محمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت. ويبحث مسئولو سيراميكا مع محمد شكرى عن إجراء العملية سواء داخل مصر أو خارجها من أجل تحديد مدة الغياب قبل العودة مجددا للملاعب بعد التعافى منها.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر الأحد الماضى، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصرى البورسعيدى التونسى معتز زدام فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا فى الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.