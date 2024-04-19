شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس موجها رسالة لتجاوزات أحمد سليمان: على من يتبني نغمة عدم الحيادية إخلاء مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق إن الإعلام الرياضى بأغلبية أقلام كتابه يدعمون القلعة البيضاء في ثوبها الجديد.

وكتب عباس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "x " :" الإعلام الرياضي بأغلبية أقلام كتابه يقفون الآن ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد ولكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية، وهذا لم لن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته".

تابع رئيس الزمالك الأسبق:" وإن هذه النغمة اصبحت سخيفة وغير مقبولة وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك".